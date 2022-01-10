Якутск, 10 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев не исключил появления на территории республики случаев заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом он заявил 10 января на заседании правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Читайте также: В Якутии открыли обсерватор для потенциальных носителей штамма «Омикрон»

"Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19 по республике, нам нужно быть готовыми к любому развитию событий. После новогодних выходных может случиться рост заболеваемости, в том числе, не исключается и появление нового штамма «Омикрон», — написал Айсен Николаев в своём телеграм-канале.

Заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина на брифинге также отметила, что в Якутии готовятся к распространению «Омикрона» на территории республики и предпринимают превентивные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Якутии, прибывающих из стран, где выявлен штамм коронавируса «Омикрон», будут помещать в специальный обсерватор. Он начал работать в республике в середине декабря.