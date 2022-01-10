В Якутии ждут новый штамм COVID-19 после новогодних праздников
Якутск, 10 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев не исключил появления на территории республики случаев заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом он заявил 10 января на заседании правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина на брифинге также отметила, что в Якутии готовятся к распространению «Омикрона» на территории республики и предпринимают превентивные меры.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Якутии, прибывающих из стран, где выявлен штамм коронавируса «Омикрон», будут помещать в специальный обсерватор. Он начал работать в республике в середине декабря.