Ульяновск, 10 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области 14 января начнётся приём заявок по предоставлению путёвок в детские оздоровительные лагеря. Речь идёт о детском отдыхе, где часть средств будет компенсирована, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детский лагерь в Крыму

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Заявочная кампания стартует 14 января. Заявки на приобретение путёвки в детский оздоровительный лагерь будут регистрировать в электронной форме, после чего в течение десяти дней необходимо будет представить документы в органы управления образованием или организации отдыха детей.

Власти уточняют, что путёвки за частичную стоимость предоставляются в трёх вариантах: на 21 день, 14 и 10 дней. Один ребёнок может отдохнуть в нескольких сменах, но не боле 28 дней.

Исполняющая обязанности министра просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова отмечает, что с учётом пандемии коронавируса в 2022 году в загородных лагерях дети дважды в день будут проходить термометрию, не будет «родительских» дней и массовых мероприятий между отрядами, а заезд будет проводиться в один день.

Напомним, в России с января 2022 года начнутся продажи туров в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 121 399 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 115 115 человек, умер 3871 ковидный больной.