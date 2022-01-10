Пермь, 10 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Пермском крае на неделе (10−14 января) прогнозируют сильное похолодание. Столбик термометра может опуститься на 30 градусов ниже ноля. Об этом сообщает Научно-популярный проекта «Метеоролог и я».

Мороз

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Значительно похолодает преимущественно на севере региона. Количество осадков в большинстве районов превысит норму в полтора-два раза.

Из-за влияния арктического воздуха в северной части Прикамья 11 января дневная температура составит −17…−22°С. В ночь на 12 января похолодает до — 30 °C. Ночь на 13 января прогнозируется как самая холодная на неделе для всего Пермского края: ударят морозы с темературрой до — 24 °C, при этом по северу температура воздуха ожидается ещё на несколько градусов ниже.

Днем 13 января ожидается резкое потепление и снегопады. Они продолжатся и 14 января.