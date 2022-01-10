Берлин, 10 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что власти ФРГ должны «окончательно» отказаться от газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Он высказал такое мнение 10 января в беседе с изданиями медиагруппы Funke.

Germany.mfa.gov.ua Андрей Мельник

По словам Мельника, странам Запада нужно ввести «жесткие превентивные» меры в отношении России для того, чтобы не произошло обострения ситуации на Украине.

«Окончательный отказ от газопровода «Северный поток — 2» должен быть частью этого каталога (мер. — ред.)», — сказал он.

Помимо того, украинский посол потребовал от Берлина отказа от «абсолютно предосудительного» вето на поставки Киеву вооружений.

«Только немедленное увеличение поставок оборонительного оружия Украине для повышения ее обороноспособности было бы настоящим «изменением правил игры», — отметил Мельник.

Также украинский посол вновь заявил об «исторической ответственности» Германии перед Украиной, такой же, «как и перед Израилем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа экспертов призвала советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливанаувеличить поставки вооружений на Украину.