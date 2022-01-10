Женева, Швейцария, 10 января, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Сложной, но деловой была предварительная часть переговоров России и США по гарантиям безопасности. Об этом заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил по итогам встречи с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман в Женеве.

Mid.ru Сергей Рябков

Переговоры дипломатов прошли 9 января в формате ужина. Встреча продлилась больше двух часов, однако основная часть дискуссии состоится 10 января.

«Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел», — сказал Рябков.

По словам российского дипломата, в ходе основной части переговоров пустой траты времени не будет, а сам он настроен на дискуссию, как и всегда, оптимистично.

Как сообщало ИА REGNUM, Шерман на переговорах напомнила о принципе США: страны самостоятельно могут выбирать альянсы для вступления.

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