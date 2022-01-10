Ульяновск, 10 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Ульяновской области опровергло информацию об угрозе жизни пациентов, которые находятся на ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких), из-за перебоев с электричеством. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства 9 января.

Василий Иванов ИА REGNUM Реанимационная палата

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В региональном минздраве заявляют о недостоверности информации, ранее опубликованной в СМИ, что из-за перебоев с электричеством под угрозой оказались жизни пациентов Центральной городской клинической больницы Ульяновска, находящихся на ИВЛ.

В министерстве поясняют, что в ночь с 7 на 8 января в одном из корпусов ЦГКБ произошли перебои с электроэнергией, поэтому организовано переключение на резервные схемы электросетей до устранения возникших неполадок. В ведомстве также сообщают, что в реанимационных и операционных блоках на случай ЧП есть электрогенераторы, а аппараты ИВЛ оснащены аккумуляторами и могут бесперебойно работать два часа при отсутствии электричества.

«Работы по устранению аварии были завершены через несколько минут. Никто из пациентов из-за временного отключения электричества не пострадал», — говорится в сообщении министерства здравоохранения Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 121 399 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 115 человек, умер 3871. С нового года значительный прирост, с 81 до 88 случаев заражения коронавирусом, произошёл 3 января.

Всего в Ульяновской области сделано 1 630 760 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.