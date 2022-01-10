Чита, 10 января, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Несмотря на то, что сейчас в Забайкалье отмечено снижение заболеваемости COVID-19, в ближайшее время ожидается рост и регистрация отсроченных случаев. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора региона Светланы Лапы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На сегодняшний день в Забайкалье заболеваемость ниже показателей в среднем по России — наблюдается динамика снижения роста заболеваемости. В новогодние и праздничные дни регистрируемый уровень заболеваемости на территории Забайкальского края был впервые и остается пока ниже этого показателя по РФ.

То есть, прошедшие две недели характеризовались снижением регистрируемой заболеваемости. По сравнению с прошлой неделей, снижение заболеваемости идет на 22,2%. Мы видим, что это тенденция сохраняется на протяжении девяти недель. Предыдущее снижение заболеваемости в июле-сентябре точно также регистрировалось на протяжении девяти недель.

Самый низкий коэффициент распространения инфекции был зафиксирован 3 января — 0,58, но к 9 января этот показатель вырос и составил 0,77», — пояснила главный санитарный врач края.

В связи с ожиданием роста заболеваемости Светлана Лапа обратила особое внимание на организацию фильтров на входе в учебные учреждения.

«Невысокие цифры, сформированные в выходные дни, не должны никого расслаблять. Особое внимание уделить восстановлению темпов вакцинации. Руководителям прошу обратить внимание на отрасли и территории, где имеется рост заболеваемости.

Принять превентивные меры до того, как количество заболевших людей вырастет. Мы все заинтересованы в выполнении необходимых мер, которые препятствуют росту заболеваемости», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, пидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 10 января 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 057 (+83 за минувшие сутки).

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