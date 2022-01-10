Кемерово, 10 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 10 января, за прошедшие сутки было выявлено 250 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 253 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 328 пациентов выздоровели, пятеро скончались. Медицинскую помощь получают 6544 кузбассовца, в стационарах и на домашнем карантине находится 3954 человека.

Всего в регионе выявлено 87 964 случая заражения коронавирусом, 79 664 человека выздоровели, 1756 пациентов скончались.