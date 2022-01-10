Чита, 10 января, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 057 (+83 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 87 170 пациентов (+179 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2246 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 96 (за сутки данные не изменились) находятся в тяжёлом состоянии, 31 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+11 за сутки).

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