Якутск, 10 января, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Из-за ураганного ветра не работали 10 января школы посёлка Тикси Булунского района Якутии. Метеоусловия в населённом пункте в единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета сочли неблагоприятными, сообщил ТАСС.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Наверху сопок часто поднимается сильный ветер, больше 20 метров в секунду, надувающий снежные заструги

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В посёлке скорость ветра достигает 29−34 метров в секунду. Дома рекомендовано оставаться женщинам и детям. Не учатся ученики 1−11 классов. Помимо школьных занятий также отменена работа кружков и секций.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Якутске вводили актированный день для учеников 1−8 классов. В городе было безветренно, температура воздуха опустилась до — 48 градусов.