Берлин, 10 января, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Причиной приостановки процесса сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) является его несоответствие требованиям Евросоюза. Такое утверждение сделала 9 января глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью итальянской газете La Stampa.

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток — 2»

Глава внешнеполитического ведомства Германии пояснила, что энергетические проекты в стране должны соответствовать европейским требованиям, и «Северный поток —2» не является исключением. На сегодняшний день требования не соблюдены, поэтому процесс сертификации газопровода приостановлен.

По мнению Бербок, вопрос о запуске российского газопровода носит геополитический характер. Глава МИД Германии подтвердила, что руководство ФРГ разделяет точку зрения, закреплённую в совместной декларации с США. Согласно данному документу, в отношении России будут приняты самые жёсткие меры в случае использования Москвой энергетики в качестве орудия давления на Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по результатам соцопроса, запуск в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) поддерживает порядка 60% жителей Германии.