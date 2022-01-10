Якутск, 10 января, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Арестован житель Якутии Евгений Данилов, который поджог ковёр возле республиканского дома правительства и снял это на видео. Таким образом мужчина решил выразить солидарность с жителями Казахстана, где проходили массовые протесты, сообщило ИА SakhaDay.

Протест

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«Мы с вами, братья», — сказал в своём видеоролике якутянин, обращаясь к казахам на фоне горящего ковра.

Мужчина ответит за свои действия по закону. Известно, что он был пьян.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в Казахстане начались массовые протесты, поводом для которых стало резкое повышение цен на газ для автомобилей. В столице страны Алма-Ате протестующие захватили несколько административных зданий.