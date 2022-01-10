Хабаровск, 10 января, 2022, 04:53 — ИА Регнум. В Хабаровске днём 9 января загорелся деревянный одноэтажный шестиквартирный жилой дом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

Пожар

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Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горела крыша дома площадью 50 кв. метров. Также выяснили, что в доме находились жильцы, в том числе и дети.

«Сильное задымление осложняло работу пожарных. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев из задымленной квартиры было эвакуировано пять детей. Ещё четверо человек вышли самостоятельно», — пояснили в МСЧ.

Для ликвидации пожара было задействовано 12 человек и три единицы техники.

Причины возгорания и виновный устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усть-Абаканском районе Хакасии выясняют причину пожара, в результате которого погибли три человека.