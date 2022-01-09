Южно-Сахалинск, 10 января, 2022, 02:27 — ИА Регнум. На Сахалине с начала 2022 года скончались от COVID-19 33 человека. За новогодние праздники инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 722 жителей — в прошлом году эта цифра была существенно выше — 1404, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в островном регионе выявили 74 новых случая заражения коронавирусом (днем ранее — 27). Всего в области зафиксировано 42 897 человек, заразившихся COVID-19.

За весь период пандемии на Сахалине от COVID-19 скончались 567 жителей, из них двое — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, за два года пандемии COVID-19 участились случаи смерти пациентов с болезнями сердца и сосудов. Об этом в эфире «Радио России» заявил главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов.