Нью-Йорк, США, , 23:51 — REGNUM Не менее 19 человек погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Нью-Йорке, сообщает 9 января Associated Press.

Пожар Dave Hogg

Отмечается, что пожар произошел в многоэтажном здании «Твин Парк» на севере города в районе Бронкс.

Среди жертв пожара девять детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года семь человек пострадали в результате пожара в строящемся 45-этажном здании в центральной части американского города Нью-Йорк.

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