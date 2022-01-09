Берн, , 23:25 — REGNUM Предварительный разговор между представителями России и США по гарантиям безопасности был сложный, но деловой. Об этом 9 января заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в Женеве.

Сергей Рябков Mid.ru

«Потрясающе, — сказал Рябков. — Разговор был сложный, но деловой».

При этом замглавы МИД России выразил мнение, что 10 января российские и американские представители время не будут тратить зря.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает «быстрый результат» от переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности.