Тбилиси, , 23:11 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в Руставском пенитенциарном учреждении №12, до сих пор не может проведать его личный врач. Об этом сообщила руководитель центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани журналистам.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас нет информации о состоянии его (Михаила Саакашвили) здоровья, — цитирует Дшикариани Грузия Online. — И это также является нарушением законодательства Грузии, поскольку пациент имеет право на альтернативное мнение и проведение экспертизы».

Как передавало ИА REGNUM, 7 января адвокат Михаила Саакашвили Шота Тутберидзе сообщил, что бывший президент Грузии решил продлить срок действия ультиматума, выдвинутого руководству страны.