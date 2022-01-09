Москва, , 22:24 — REGNUM 9 января в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) сезона 2021/22 московское «Динамо» потерпело поражение от «Нефтехимика» из Нижнекамска в серии буллитов со счетом 3:4.

Буллиты Benj05

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. Голами в составе московского коллектива отметились Станислав Галиев (33:46, 37:14) и Эрик О’Делл (41:42). Авторами заброшенных шайб «Нефтехимика» стали Руслан Петришев (3:07), Андрей Чилиев (21:27) и Павел Порядин (51:12). Победную шайбу в серии буллитов забросил российский нападающий Эдуард Гиматов.

На данный момент московский хоккейный клуб «Динамо», набравший 64 очка после 47 игр, занимает вторую строчку в турнирной таблице западной конференции. «Нефтехимик» с 50-ю очками располагается на седьмом месте в таблице восточной конференции.