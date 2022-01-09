Бразилиа, , 22:19 — REGNUM Число погибших при обрушении скалы на озере Фурнаш на востоке Бразилии выросло до десяти, передае телеканал CNN Brasil.

Река Сан-Франсиску в Бразилии Nicolas de Camaret

Ранее сообщалось о семи погибших.

По данным телеканала, спасатели нашли тела еще трех жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло днём 8 января в штате Минас-Жерайс на озере, расположенном неподалёку от города Капитолиу, во время прогулки туристов на лодках.

Когда несколько лодок проезжали мимо отвесной скалы, нависавшей над водой, часть каменной глыбы отделилась от основного монолита и упала на лодки, затопив как минимум две из них.