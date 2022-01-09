Берлин, , 22:17 — REGNUM Генеральный директор коммерческого мобильного приложения Luca Патрик Хеннинг заявил, что разработчики планируют объединить паспорта вакцинации и удостоверения личности граждан Германии. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает ИА Красная Весна, разработчики Luca утверждают, что данные пользователей приложения надежно защищены шифрованием. Доступ к этим данным будет иметь только департамент здравоохранения.

Ранее сообщалось, что прокуратора немецкого города Майнц незаконно использовала данные из приложения Luca, чтобы допросить возможных свидетелей инцидента, произошедшего в одном из городских пабов.