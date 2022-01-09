Санта-Круз, Боливия, 9 января, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Полиция Боливии, как сообщает издание Prensa Latina, конфисковала военные грузи из США, направлявшиеся в боливийский департамент Санкт-Круз.

U.S. Customs and Border Protection Оружие

Полицейские, по словам директора спецподразделения по борьбе с преступностью Эль-Альто Либерт Кока, обнаружили партию автоматического, полуавтоматического и крупнокалиберного оружия и боеприпасов на таможне. ИА Красная Весна передает, что по словам Эль-Альто Либерт Кока, запрещенный груз был искусно замаскирован среди прочих грузов.

Также полицейскими была изъята документация, устанавливающая, что поставка оружия и боеприпасов из Соединенных Штатов Америки была предназначена для компании Import Export, расположенный в Санта-Крузе.