Брюссель, , 21:47 — REGNUM Стремиться к улучшению отношений с Российской Федерацией готовы страны Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью изданию Financial Times.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (страны НАТО) готовы стремиться к улучшению отношений», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге заявил, что Украина является партнёром Североатлантического альянса, однако гарантии безопасности на страну не распространяются.