Кабул, 9 января, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В западной части столицы Афганистана Кабуле 9 января прогремело несколько взрывов, сообщает газета Weesa со ссылкой на источники.

Jumping cheese Взрыв

Отмечается, что в районе Кабульского политехнического университета слышны звуки выстрелов.

Более подробной информации не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел 1 января возле Педагогического университета в центре Кабула.

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