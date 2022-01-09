Нью-Дели, 9 января, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Эксперт в области здравоохранения из США Кристофер Мюррей считает, что рост заболеваемости коронавирусом в Индии должен достигнуть своего пика в феврале. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Как и многие страны по всему миру, мы ожидаем, что на пике будет больше случаев заражения в день, чем в апреле прошлого года», — цитирует Мюррея Hindustan Tiems.

Директор института показателей и оценки здоровья доктор Кристофер Мюррей, как передает ИА Красная Весна, заявил, что в Индии начинается волна заражения новым штаммом «Омикрон».

Также Мюррей утверждает, что у около 85% инфицированных не будет симптомов или других признаков болезни. Дальнейшая мутация вируса, по мнению эксперта, вполне возможна, так как чем активнее передается вирус, тем больше вероятность возникновения его мутаций.