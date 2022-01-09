Оренбург, 9 января, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области зафиксировали ещё 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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54,1% из инфицированных являются гражданами в возрасте от 18 до 59 лет. Всего в регионе выявили уже 108 883 заразившихся.

Выздоровел 98 271 пациент. В стационарах пребывают 430 граждан. А умерли от COVID-19 уже 3508 человек.