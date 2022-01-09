Нант, Франция, , 18:41 — REGNUM 25-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин пропустит сегодняшний матч «Монако» из-за небольшого мышечного повреждения, полученного во время тренировок. Об этом 9 января сообщили на официальном сайте «монегасков».

Александр Головин

Матч 20-го тура французской Лиги 1 «Нант» — «Монако» пройдет в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и начнется в 19:05 по московскому времени.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в тринадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В еврокубках на счету футболиста 4 (1+3) очка по системе гол+пас.

Александр Головин покинул ЦСКА и перешел в «Монако» 27 июля 2018 года. «Монегаски» заплатили за российского футболиста 30 миллионов евро. Текущее соглашение Головина с Монако» рассчитано до 30 июня 2024 года.