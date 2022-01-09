Синин, Китай, 9 января, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В общей сложности девять человек получили ранения по состоянию после землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего 8 января в уезде Мэньюань провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Землетрясение

Восемь из них были выписаны из больницы, а один был госпитализирован для медицинского наблюдения, согласно пресс-конференции, проведенной правительством провинции 9 января. В результате землетрясения в провинции пострадал в общей сложности 5831 человек.

В общей сложности 217 домов получили серьезные повреждения. Часть местных дорог, мостов и водопроводов также были повреждены в различной степени. В ликвидации последствий землетрясения было задействовано более 5000 человек и более 1100 единиц техники.