Ростов-на-Дону, 9 января, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Игроки основного состава футбольного клуба «Ростов» выходят из отпуска. Зимний сбор жёлто-синие проведут в Испании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

Fc-rostov.ru «Ростов» на тренировке

В Ростове-на-Дону 10 января футболисты пройдут углубленный медицинский осмотр. 14 января подопечные Виталия Кафанова отправятся в Испанию, где до 21 февраля пройдёт зимний сбор.

Информация о дате товарищеских матчей и соперниках пока уточняется.