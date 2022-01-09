ФК «Ростов» проведёт зимний сбор в Испании
Ростов-на-Дону, 9 января, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Игроки основного состава футбольного клуба «Ростов» выходят из отпуска. Зимний сбор жёлто-синие проведут в Испании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.
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«Ростов» на тренировке
В Ростове-на-Дону 10 января футболисты пройдут углубленный медицинский осмотр. 14 января подопечные Виталия Кафанова отправятся в Испанию, где до 21 февраля пройдёт зимний сбор.
Информация о дате товарищеских матчей и соперниках пока уточняется.