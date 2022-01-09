Вашингтон, 9 января, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в рамках переговоров США с Россией по гарантиям безопасности могут быть восстановлены договоренности о ракетах средней и меньшей дальности в странах Европы.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

По его словам, ранее между США и Россией «были договоренности, которые разрешали озабоченность с обеих сторон, например размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности в Европе».

«У нас было соглашение. Предыдущая администрация [США] из него вышла. Есть основания это возобновить», — сказал он в эфире телеканала ABC в преддверии российско-американских переговоров по безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что не исключает, что в ходе обсуждений предложенных Москвой гарантий безопасности российская сторона натолкнется на нежелание стран Запада «реально воспринимать» требования России.

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