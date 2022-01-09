Челябинск, 9 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Команду конькобежцев из Челябинской области вывезли из Казахстана бортом Минобороны РФ. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Два тренера и 12 спортсменов уехали на спортивные сборы в декабре. Они тренировались на стадионе «Медеу», но в этот момент в Казахстане начались беспорядки. Как пишет 74.ru, их родственники несколько дней не могли с ними связаться.

9 января конькобежцев вывезли. Их доставят самолётом в Екатеринбург и оттуда автобусом они доберутся до Челябинска.