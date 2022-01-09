Москва, 9 января, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В России зарплаты сотрудникам в 2022 году смогут повысить до двух третей компаний, сообщает 9 января ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов в сфере рекрутинга.

Prokuror-kaluga.ru Долги по зарплате

Как отметила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина, 67% руководителей компаний рассчитывают увеличить оклады сотрудников.

Вместе с тем более 19% компаний пересмотрели зарплаты сотрудников уже в декабре 2021 года, еще 18% компаний проведут индексацию в январе, 9% — в феврале, 15% — в марте-апреле.

Однако 27% работодателей не намерены увеличивать зарплаты сотрудников, о возможном снижении оклада задумались 1% компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее институт оценки рынка труда и политики образования Швеции выявил в ходе исследования около 30 профессий, которые уже в скором времени заменит искусственный интеллект.

Читайте подробнее: Искусственный интеллект лишит работы представителей 30 профессий — СМИ