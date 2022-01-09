Брюссель, 9 января, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Диалог России и НАТО в рамках заседания Совет российский стороны и альянса не подразумевает одобрения предложений Москвы по гарантиям безопасности. Об этом 9 января написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге в сообщении, которое посвящено указанному будущему заседанию.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Диалог с Россией на заседании Совета Россия-НАТО не подразумевает одобрения российских предложений, а скорее предлагает платформу для дипломатических дискуссий в соответствии с нашими интересами безопасности и повторяя основополагающие принципы европейской безопасности и стабильности», — отметил он в своем сообщении.

При этом Боррель добавил, что ЕС необходим диалог с Россией, однако также Брюссель выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, координируя эту свою позицию с трансатлантическими и другими партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что не исключает, что в ходе обсуждений предложенных Москвой гарантий безопасности, российская сторона натолкнется на нежелание стран Запада «реально воспринимать» требования России.