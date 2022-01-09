Оберхоф, Германия, 9 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Российский биатлонист Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Rusbiathlon.ru Александр Логинов

Первое место занял Кентен Фийон-Майе (Франция), спортсмен прошел дистанцию 12,5 км за 36 минут 48,3 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльссон (+ 9,9 секунды, один промах). Третьим стал норвежец Тарьей Бё (+15,6; три промаха).

Логинов, который стартовал с первой позиции после победы в спринте, допустил четыре промаха, из них три — на последнем рубеже. В итоге он проиграл победителю 18,5 секунды.

Как сообщило ИА REGNUM, 7 января Логинов стал победителем в спринте среди мужчин на дистанции 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира. Победный результат российского спортсмена составил 27 минут 00,8 секунды при одном промахе.

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