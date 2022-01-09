Москва, 9 января, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Почти все постсоветские страны, включая Украину и Казахстан не имеют достаточной опоры в истории для независимого существования, а в ситуации разгула антирусского национализма, они сами же ставят под вопрос принадлежность по факту принадлежащих им территорий, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Постсоветский национализм бывших советских республик строится специфическим образом на отрицании и поношении советского периода как «оккупационного». Это касается как Украины, так и Казахстана, а также целого ряда других стран за редким исключением. И такой подход ослабляет «самостийнось» этих стран, а также лишает их прав на определенные преференции и даже территории.

«Почему так надо открепляться? Почему нельзя это сделать с почитанием к общему русскому и советскому прошлому. А потому что если бы это почитание лежало в основе, то и не было бы суверенитета. И не было бы всех этих взрывов истерии по поводу того, что «мы не русские, а что-то совсем другое», — заявил политолог.

По его словам, постсоветская Россия смотрит на все это с внутренним напряжением и внешней полурасслабленностью. И пока вышеописанный процесс является мягким, удается избегать исторической правды. Но затем оппоненты России начинают напрягать антирусскую, антисоветскую и антиимперскую тему, все больше и больше обнажая цивилизационный шов.

«Потому что если они отрицают историю советской Украины, то никакого внутреннего глубокого права на украинский восток у них нет. Я не хочу здесь задевать чьи-то государственные самолюбия. Вот сложилось то, что сложилось. Я не говорю о юриспруденции, пусть о ней говорят другие, не о властных конфигурациях, я никого отношения к ним не имею. Я говорю как культуролог, историк, в каком-то смысле философ. Я говорю о том, что касается каких-то глубин существования. Вот с точки зрения этих глубин очевидно же, что никакого отношения восток Украины к какому-либо украинскому государству с более или менее внятной исторической идентичностью», — заявил Кургинян.

По его словам, такой идентичностью обладает только очень малая часть Украины, которой тоже недостаточно для полноценного государства. И ровно та же самая ситуация имеет место с Казахстаном. Кургинян также оговорил, что не хочет проблематизировать существования Казахстана как государства и проявляется всяческое политическое и юридическое уважение, но хочет обсудить именно историко-культурный феномен Казахстана.

«Можно отыскать какие-то крохи идентичности, особенности, уникальности казахстанского государства и распространить их аж на северный Казахстан. Но это надрыв. Это всем очевидный надрыв… И пока на уровне этого надрыва все замазывается какими-то словами о полу-братском существовании Казахстана и России, сочетаемом с очевидным ущемлением прав русского населения и прерогатив русской истории, все еще как-то держится. Это мастерство первых государствофорирующих деятелей, руководителей этих государства… Как только внутри этого двусмысленного существования метастабильного возникают какие-то напряжения националистические, идеологические, радикально-этнические и другие, вся эта конструкция вообще начинает рушиться», — продолжил эксперт.

По его словам, в такой ситуации все политические и юридические границы, которые являются фактом и к которым надо относиться как к факту, обнажают свое несоответствия линиям историко-культурным и сущностным, глубинным, историческим и метаисторическим. И все это проговаривается в теории цивилизации. В рамках этой теории цивилизация — это общность, которая опирается на единство религиозного смысла и религиозно-заданной культуры. При том, что в современном мире этих цивилизаций как бы и нет, потому что нет той силы опоры на религиозные константы.