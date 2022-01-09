Мельбурн, Австралия, , 15:30 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл представителя США Максима Кресси в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в Мельбурне. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рафаэль Надаль (сс) Carine06

Испанец одержал верх над американцем со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

Матч продолжался в течение 1 часа 43 минут. За это время Надаль подал навылет семь раз, четыре раза ошибся при подаче и смог реализовать два из восьми брейк-пойнтов. Его соперник за это же время раз восемь подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт.

Отметим, это первый официальный турнир 35-летнего Рафаэля Надаля после его восстановления от травмы ноги, которую он получил в августе 2021 года.