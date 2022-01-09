Ханты-Мансийск, 9 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Югре 8 января выявили 137 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них у 16 граждан была пневмония. Ещё у 120 — ОРВИ.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 96 950 случаев заражения. выздоровели 91 332 человека. Скончались от COVID-19 уже 2052 пациента.