Лесосибирск, Красноярский край, , 14:00 — REGNUM В городе Лесосибирске Красноярского края произошло ЧП. По сообщениям местных массмедиа, пациент местной больницы умер, не дождавшись помощи медиков, у которых якобы был корпоратив.

Будущие медики (сс) jennycepeda

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«Родственники умирающего в лесосибирской больнице пациента сняли на видео, как врачи что-то отмечали на работе. В тот же день мужчина скончался», — передаёт 9 января «ТВК Красноярск».

Видео «корпоратива» появилось в соцсетях. На кадрах видно, как медики что-то отмечают, сидя за столом. Затем одна из медработников замечает, что их снимают, и видео обрывается.

По данным краевого минздрава, авторы кадров — родственники мужчины, который умер в тот же день.

Главврач медучреждения заявил, что праздник и смерть пациента не связаны. Минздрав проведёт по данному факту проверку.