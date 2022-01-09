Элиста, , 13:28 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки скончались два пациента с COVID-19. Это следует из данных, опубликованных региональным оперштабом 9 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала эпидемии в Калмыкии справиться с осложнениями, вызванными коронавирусом, не смогли 742 человека.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии до 23 января 2022 года действует режим коронавирусных ограничений.

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