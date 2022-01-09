Вашингтон, 9 января 2022, 13:26 — REGNUM Член комитета по космическому мусору Международной академии астронавтики (IAA) Даррен Макнайт заявил, что США отстают от других космических держав в сфере борьбы с космическим мусором. Об этом сообщает портал SpaceNews.
Макнайт также является старшим техническим сотрудником американской компании LeoLabs, которая использует наземные телескопы для наблюдения за низкой околоземной орбитой. Он стал одним из экспертов, принявших участие в онлайн-мероприятии Центра космической политики и исследований Вашингтонского университета.
Макнайт отметил, что в США относятся к вопросу космического мусора как к проблеме отдалённой перспективы. На самом деле использование околоземного пространства уже сейчас затрудняется из-за всё большего числа космических аппаратов.
«Мне неловко слышать, когда люди говорят о необходимости активного удаления мусора [с орбиты] как чём-то, что станет актуальным только через десятилетия… Европейское космическое агентство и космическое агентство Японии находятся далеко впереди по этому вопросу», — подчеркнул эксперт.
Космическим мусором называются вышедшие из строя космические аппараты и их обломки. В 2025 году Европейское космическое агентство планирует запустить первую тестовую миссию по своду с орбиты неиспользуемого космического аппарата.
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