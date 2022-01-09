Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Член комитета по космическому мусору Международной академии астронавтики (IAA) Даррен Макнайт заявил, что США отстают от других космических держав в сфере борьбы с космическим мусором. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Земля в окружении космического мусора Commons.wikimedia.org

Макнайт также является старшим техническим сотрудником американской компании LeoLabs, которая использует наземные телескопы для наблюдения за низкой околоземной орбитой. Он стал одним из экспертов, принявших участие в онлайн-мероприятии Центра космической политики и исследований Вашингтонского университета.

Макнайт отметил, что в США относятся к вопросу космического мусора как к проблеме отдалённой перспективы. На самом деле использование околоземного пространства уже сейчас затрудняется из-за всё большего числа космических аппаратов.

«Мне неловко слышать, когда люди говорят о необходимости активного удаления мусора [с орбиты] как чём-то, что станет актуальным только через десятилетия… Европейское космическое агентство и космическое агентство Японии находятся далеко впереди по этому вопросу», — подчеркнул эксперт.

Космическим мусором называются вышедшие из строя космические аппараты и их обломки. В 2025 году Европейское космическое агентство планирует запустить первую тестовую миссию по своду с орбиты неиспользуемого космического аппарата.

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