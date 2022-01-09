Элиста, 9 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки выявили 13 носителей коронавируса. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 9 января. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число ковид-пациентов, которым потребовалась госпитализация, выросло до 125 человек. В тяжёлом состоянии находятся 13 жителей Калмыкии. Режим самоизоляции соблюдают 226 жителей Калмыкии.

С начала эпидемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 34 135 человек. Выписаны с выздоровлением 32 598 пациентов.