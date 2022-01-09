Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Американская компания Netflix выпустит анимационный сериал «Скотт Пилигрим» для показа на своём стриминговом сервисе. Об этом сообщает журнал Variety.

Netflix Matthew Keys

Сериал будет основан на одноимённой серии комиксов, вышедшей с 2004 по 2010 год. К работе над сценарием анимационного сериала привлечён автор оригинальных комиксов Брайан Ли О’Мэлли. Он также станет одним из шоураннеров проекта.

За техническое исполнение отвечает студия Science SARU. Ынён Чхве из Science SARU будет отвечать за режиссуру совместно с Абелем Гонгорой.

В проекте также примет участие режиссёр Эдгар Райт, выпустивший в 2010 году киноадаптацию комиксов под названием «Скотт Пилигрим против всех». Он станет одним из исполнительных продюсеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Не смотрите наверх» побил рекорд Netflix по просмотрам за уикенд