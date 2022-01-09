Челябинск, 9 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Челябинской области 8 января обнаружили 275 новых подтверждений заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 150 124 случая заражения. Выздоровел 140 591 пациент.

Больных COVID-19 насчитывается 1945 человек. Скончались от ковида ещё 27 граждан.