Санкт-Петербург, 9 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге количество организаций, объявивших бойкот QR-кодам, увеличилось до 69. Об этом 9 января в своём профиле в Instagram сообщил ресторатор Александр Коновалов.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Предприниматель одним из первых выразил открыто своё негативное отношение к внедрению QR-кодов в общепите и розничной торговле. На сегодняшний день идею бойкота разделяет 69 точек в Петербурге. Среди них в основном бары и рестораны, но также встречаются и арт-пространства, спортивные и языковые центры. Ресторатор предлагает желающим присоединиться и пополнить список.

В комментариях пользователи в основном поддерживают это движение. Некоторые считают владельцев этих организаций «героями».

Александр Коновалов несколько раньше также выложил пост, где губернатор Петербурга Александр Беглов представлен в образе героя Тараканище из одноименного произведения К.И. Чуковского. По мнению Коновалова, роль соловья в Петербурге выполняют именно те, кто отказывается от проверки QR-кодов.

Напомним, обязательная проверка QR-кодов в сфере общественного питания и в непродовольственных магазинах вступила в силу 2 января.