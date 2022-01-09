Москва, 9 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключает, что в ходе обсуждений предложенных Москвой гарантий безопасности, российская сторона натолкнется на нежелание стран Запада «реально воспринимать» требования России. Он заявил об этом 9 января, его слова приводит РИА Новости.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

При этом замглавы МИД РФ пояснил, что, по его мнению, в ходе этого диалога западные коллеги не будут принимать правовые гарантии нерасширения НАТО на восток и вопрос ликвидации всего того, «что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года».

«Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — сказал он.

При этом Рябков подчеркнул, что никакая другая тактика в ходе этих переговоров не отвечает интересам России.

Отметим, РФ и США проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности в Женеве 9−10 января, а затем пройдут заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.