Чита, 9 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 974 (+91 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 86 991 пациент (+120 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2238 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 96 (+5 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 20 пациент подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

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