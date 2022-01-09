Чанша, Китай, 9 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате пожара, охватившего медицинский центр в городе Хэньян провинции Хунань в центральном Китае ранним утром 8 января, передает агентство Синьхуа.

ГУ МЧС РФ по Новгородской области Тушение пожара

Несчастный случай произошел в районе Шигу в Хэнъяне, сообщили в городском отделе по связям с общественностью.

В общей сложности 19 человек находились в центре, когда произошла трагедия. Пять человек были доставлены в безопасное место, а еще 14 были отправлены в больницу для лечения. Из 14 человек пятеро погибли, несмотря на усилия спасателей. Причина произошедшего расследуется.