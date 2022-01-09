Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Лучшим фильмом 2021 года стала новая экранизация романа Фрэнка Герберта «Дюна» от режиссёра Дени Вильнёва, считают пользователи портала-агрегатора отзывов Metacritic.

«Дюна» Скриншот с YouTube

Сайт Metacritic агрегирует отзывы профессиональных кинокритиков и оценки простых зрителей. В начале 2022 года сотрудники Metacritic обобщили пользовательские оценки фильмов, вышедших в предыдущем году.

Самый высокий результат оказался у научно-фантастического фильма «Дюна» Дени Вильнёва. Второе место зрители отдали британскому фильму «Белфаст», рассказывающему о беспорядках в Северной Ирландии в конце 1960-х годов.

Третье место занял фильм режиссёра Сиан Хедер «CODA: Ребёнок глухих». Премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино Sundance, картина стала главным открытием фестиваля.

Замкнули пятёрку лучших проектов 2021 года фильм ужасов «Агнец» и вестерн «Власть пса». В десятку фильмов с самыми высокими зрительскими оценками также вошли криминальная драма «Дом Gucci», мюзикл «Тик-так, бум!», кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой», фэнтези «Легенда о Зелёном рыцаре» и комедия «Митчеллы против машин».

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