Москва, 9 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Более 40 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 9 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 09:23 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 16 рейсов, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано 10 рейсов, еще 12 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 9 января в Москве температура воздуха составит до —6 °С.