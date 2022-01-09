Омск, 9 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Правоохранители Омской области предупредили водителей и пешеходов о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, в настоящее время наблюдаются резкие порывы ветра и снег.

УМВД по Омской области Метель в Омской области

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«Как водителям, так и пешеходам стоит учитывать, что в связи со снегопадом ухудшилась видимость. Во избежание аварийных ситуаций следует скорректировать свое поведение на дороге», — отметили в ведомстве.

По данным регионального управления МЧС, в некоторых районах области порывы ветра будут достигать 15−18 метров в секунду. На дорогах возможны гололёдные явления, а также метели.