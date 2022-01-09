Ачит, Свердловская область, 9 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Прокуратура Ачитского района Свердловской области взяла на контроль ход доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого были травмированы три человека. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП

Известно, что дети возвращались в Красноуфимск с соревнований. Госпитализированными оказались два пассажира машины «Лада-Гранта» и пассажир «Мерседеса».

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло вечером 8 января. Два автомобиля столкнулись с автобусом. Находившиеся в автобусе 25 детей не пострадали.